Técnico do Manchester United descarta estreia de Cavani contra o PSG

19/10/2020 | 17:01



Ainda não será nesta terça-feira que Edinson Cavani fará sua estreia com a camisa do Manchester United. O atacante uruguaio foi descartado pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer para o jogo contra o Paris Saint-Germain, em Paris, pela abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Cavani era dado como certo no time e enfrentaria de cara sua ex-equipe, na capital francesa. Mas o treinador achou melhor preservar o jogador, que ainda não recuperou totalmente a forma física. Cavani sequer viajou com a delegação para Paris, nesta segunda-feira.

"Edinson precisa de mais alguns dias de treino físico antes de pensarmos na estreia, talvez no fim de semana", disse o técnico. No sábado, o United vai receber o Chelsea, no Old Trafford, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

Cavani não será a única baixa da equipe para a estreia na Liga dos Campeões. Outros desfalques serão o capitão Harry Maguire, Mason Greenwood, Eric Bailly e Jesse Lingard. Todos se recuperam de problemas físicos.

O uruguaio teve menos tempo de treino que os companheiros porque precisou ficar em isolamento social assim que desembarcou na Inglaterra, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Sem jogar desde 10 de março, ele optou por não renovar seu compromisso com o Paris Saint-Germain e ficou de fora das finais da Liga dos Campeões, no fim da temporada europeia passada. O artilheiro era objeto de desejo de muitos clubes pelo mundo, inclusive do Grêmio e do Atlético-MG.

Por causa do período parado - o atleta faz apenas treinos particulares -, o técnico Oscar Tabárez não o convocou para integrar a seleção uruguaia nos dois primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.