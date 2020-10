Elenco de 'Abracadabra' irá se reunir em especial de Halloween

19/10/2020 | 16:37



O elenco filme Abracadabra irá se reunir novamente em um evento especial em 30 de outubro, um dia antes da celebração do Dia das Bruxas, para arrecadar fundos para uma ONG. Lançado em 1993, o longa é uma das mais conhecidas produções sobre o Halloween.

A revelação foi feita pela atriz Bette Midler, que postou uma foto no Instagram no domingo, 18, em que aparece caracterizada como sua personagem no filme, ao lado de Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. As três interpretaram as irmãs Sanderson, bruxas e vilãs de Abracadabra.

"As suas três bruxas favoritas estão retornando por uma noite", disse ela na publicação. O especial se chama "Em Busca das Irmãs Sanderson", e será exibido virtualmente para os espectadores que comprarem um ingresso. O valor arrecadado será doado para o New York Restoration Project, que busca restaurar os espaços verdes de Nova York.

Além das atrizes, o ator Doug Jones Billy Butcherson publicou uma foto caracterizado como o personagem, o zumbi Billy Butcherson, e confirmou que todo o elenco aparecerá no especial, além de "grandes estrelas", incluindo Meryl Streep, Jennifer Hudson, John Stamos, Martin Short, Glenn Close e Jamie Lee-Curtis.

O especial de Halloween terá duração de uma hora e não será exibido novamente, mas fãs de todo o mundo terão a oportunidade de comprar os ingressos e assistir ao evento no dia 30, uma sexta-feira.