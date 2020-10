Em processo, Andressa Suita alega ter sido traída por Gusttavo Lima

19/10/2020 | 16:10



Andressa Suita entrou com um processo de divórcio contra Gusttavo Lima. Entretanto, a ação era muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Segundo informações do colunista Leo Dias, a modelo exigiu 30% do patrimônio do sertanejo, avaliado em 150 milhões de reais. A defesa da influenciadora alegou que ela havia sido traída pelo músico, e os advogados chegaram a anexar provas da suposta infidelidade.

Apesar de Andressa ter dito que o casamento foi feito em regime de separação total de bens, o que houve foi um acordo pré-nupcial, que entre as cláusulas, determinava que não poderia haver traição. Já que teria existido um caso, a modelo pediu a anulação deste pacto e 30% do faturamento do escritório de Gusttavo, o Balada Music, que chegaria até 45 milhões de reais.

A defesa ainda afirmou que Andressa chegou a abdicar de sua profissão inúmeras vezes para cuidar dos filhos que teve com Gusttavo, sendo assim, ela mereceria uma parte da renda ao artista. Apesar de todos esses trâmites, a influencer teria desistido do processo recentemente, ainda de acordo com Leo Dias.

Que confusão, não é?