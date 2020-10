Anitta coloca look usado em clipe de Me Gusta a leilão para arrecadar fundos a favor do Pantanal

19/10/2020 | 16:10



Anitta divulgou uma iniciativa para ajudar a região do Pantanal em seu perfil oficial do Instagram. A cantora disponibilizou nesta segunda-feira, dia 19, um de seus looks usados no clipe de Me Gusta, música em parceria com a rapper Cardi B e o porto-riquenho Myke Towers. A roupa foi colocada a leilão com o objetivo de arrecadar fundos em prol do bioma e da fauna e flora brasileira.

Além do modelito, que contou com o design de Oscar Utierre, Anitta enviará um croqui do look, uma cartinha e um vídeo de apoio às instituições que estão agindo a favor do Pantanal. Como você deve estar acompanhando, a região sofreu com intensas queimadas nos últimos meses, o que fez com que diversos animais e plantas fossem prejudicados pelo fogo.

A devastação do Pantanal tem tomado proporções muito preocupantes. As nossas fauna e flora precisam de nós! Vou fazer um leilão no @iarremate de um figurino usado no clipe de Me Gusta, além do croqui da roupa, uma cartinha e um vídeo de apoio ao trabalho das organizações que estão agindo em apoio à causa. Toda ajuda é válida, então, além do leilão, é possível fazer doações em dinheiro (deixei o link nos stories). Toda a quantia arrecada será usada a favor da causa e gerida pelo @sospantanal, @amparanimal e @amparasilvestre, escreveu a cantora em suas redes sociais.

