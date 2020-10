Artigo: fazer o recall pode salvar vidas

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



19/10/2020 | 15:48



*Por Vinicius Melo

Teoricamente, quando compramos um carro zero, pensamos que ele não tem defeitos e que, por um bom tempo, não teremos preocupações – inclusive, é por essa razão que muita gente evita de todos os jeitos comprar veículos usados. O conceito não está de todo errado, mas também é preciso observar que, muitas vezes, um carro novo foi feito com tecnologias novas, que, justamente por serem recém-desenvolvidas, não foram testadas no dia a dia. Obviamente, são feitos inúmeros testes antes do lançamento, mas nada se compara ao uso cotidiano e ao consequente desgaste de materiais ocorrido com o passar do tempo. E é aí que entra o recall.

A indústria automotiva, como um todo, tem extremo cuidado com cada produto que lança no mercado, mas é inegável que diversos fatores podem contribuir para o desgaste de um carro, além de eventuais defeitos de fabricação indetectáveis na hora da montagem. Por isso é tão importante obedecer aos recalls. Eles podem representar a diferença entre um acidente e um trajeto seguro para você e sua família.

Vale observar que os carros usados também podem ter chamados em aberto – é preciso verificar se o antigo dono aderiu ou ignorou os comunicados. Por isso, seja um carro novo ou usado, as informações sobre recall são essenciais na hora da compra, o que está de acordo com a legislação brasileira, que hoje prevê maior clareza sobre o histórico de chamados de todos os veículos. Atualmente, há maior trânsito de informações entre o Detran e as concessionárias, e isso é ótimo para que nenhum comprador se esqueça de se informar adequadamente sobre o assunto.

Para muitos, isso ainda pode parecer uma burocracia sem sentido, mas trata-se de um chamado de quem montou seu carro para informar que ele precisa de ajustes. Não é o governo, e não é alguém que se preocupa à toa, mas sim quem mais conhece o veículo e sabe exatamente como melhorá-lo. Por isso, as informações sobre o recall são tão importantes quanto as que abordam outros assuntos automotivos – talvez as mais importantes dentre todas que se pode obter ao comprar um veículo. Não esqueça: faça o recall.

* Vinicius Melo é CEO do Papa Recall , aplicativo que avisa o motorista se o automóvel cadastrado teve algum chamado da fabricante para conserto ou troca de peças.

