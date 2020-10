Saiba como silenciar grupos do WhatsApp para sempre

Marcella Blass

19/10/2020 | 15:48



O WhatsApp já tinha um recurso que permitia silenciar as notificações de pessoas e grupos por, no máximo, 1 ano. Mas uma atualização do aplicativo trouxe para os usuários a possibilidade de deixar de receber esses avisos por tempo indeterminado, tanto em dispositivos Android e iOS quanto na Web.

Nos tutoriais abaixo, o 33Giga te ensina a silenciar grupos do WhatsApp para sempre:

No mobile

1 – Lembrando que, se o grupo já estiver silenciado por um tempo determinado, será preciso desfazer a ação antes de continuar o tutorial. Toque e segure sobre o grupo e depois clique símbolo de som no topo do app.

2 – Toque e segure sobre o grupo que deseja silenciar e depois confirme no símbolo de “mudo”, no topo da tela.

3 – Escolha Sempre e decida se quer continuar a receber as notificações (pop-ups) na tela. Confirme em OK.

Na web

1 – Passe o mouse sobre o grupo que quer silenciar e clique na setinha para baixo. Escolha Silenciar notificações.

2 – Marque a opção Sempre e confirme em Silenciar notificações.

