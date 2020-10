Luan Santana e Jade Magalhães terminam relacionamento após 12 anos

19/10/2020 | 14:35



Jade Magalhães confirmou nesta segunda-feira, 19, que seu relacionamento com o cantor Luan Santana chegou ao fim após 12 anos. Os dois estavam noivos desde setembro de 2019, e ela falou sobre o término em uma publicação no Instagram que fez referência ao pedido de casamento.

"Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente", disse Jade. A publicação conta com uma foto do mesmo balão em que Luan a pediu em casamento. "Com o céu como cenário, eu te aceitei", contou Jade em uma postagem à época.

A influenciadora digital não revelou o motivo do término, mas agradeceu pelo apoio. "Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer!", afirmou ela na publicação.

Até o momento, Luan Santana não se pronunciou sobre o fim do noivado em suas redes sociais. O Estadão também entrou em contato com a assessoria do cantor, mas não obteve resposta até o momento da publicação da matéria.