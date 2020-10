Klopp aposta em uma recuperação '100%' de Van Dijk, após cirurgia no joelho

19/10/2020 | 14:20



O técnico do Liverpool, Juergen Klopp, confia em um retorno "100%" do zagueiro Virgil van Dijk, que sofreu grave lesão na partida do Liverpool diante do Everton, após violenta entrada do goleiro Jordan Pickford, sábado, no empate por 2 a 2, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

O jogador holandês vai ser submetido a uma cirurgia, que ainda será marcada, e sua recuperação deve demorar oito meses. "Algumas coisas estão claras. Ele agora ficará fora por um tempo. Depois do jogo percebi que ele está forte para enfrentar o desafio da volta. Essas situações são absolutamente inúteis. Você não precisa disso, mas você tem que superar isso e Virgil vai superar, 100%, e hoje (segunda-feira) já é o primeiro dia, se quiserem, da sua recuperação."

Otimista, Klopp afirmou que está em contato direto com Van Dijk. "Estamos em contato. Estamos lá para ele, ele sabe disso e vamos esperar por ele como uma boa esposa espera quando o marido está na prisão." O goleiro Pickford, do Everton, não será punido, pois o lance estava paralisado por causa de impedimento.

Klopp não terá Dijk, mas poderá contar com o meia Naby Keita, livre da covid, para o duelo de quarta-feira, pela Liga dos Campeões, diante do Ajax, em duelo de estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o volante Thiago Alcantara passará por um teste para saber se está recuperado da pancada do brasileiro Richarlison. "Ele recebeu uma batida, uma batida de verdade", disse o técnico alemão.

"Não é nem perto de ser tão sério (como Van Dijk), mas vamos ver se ele estará pronto para quarta-feira."