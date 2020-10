Lauro obriga comissionados da saúde a pedirem votos a Pretinho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/10/2020 | 14:14



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), obrigou funcionários comissionados da saúde a fazerem campanha para o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), candidato governista na eleição deste ano. De forma velada, ameaçou os apadrinhados que não queiram ir às ruas defender o nome do democrata. Áudios de Lauro encaminhado ao secretário de Saúde, Luis Cláudio Sartori, vazaram em grupos de WhatsApp, e mostra o prefeito irritado quanto à participação dos servidores do setor no projeto político de sucessão.

“Claudinho, pelo amor de Deus. Você organiza essa equipe aí. Quero volume da saúde na campanha do Pretinho e da Regina (Gonçalves, PV, vice), a partir de já. Terça-feira tem atividade de rua às 17h. Tem atividade de rua todos os dias a partir das 17h com Pretinho e Regina, que esse grupo vai ter que ir. E aos fins de semana também”, disparou o verde.

Na sequência, deixa no ar a possibilidade de exoneração de quem não defender Pretinho. “Se não sabe pedir votos tem de carregar bandeira. Se não sabe carregar bandeira vai entregar papel. Se não sabe dar o papel, vai limpar o banheiro. Se não sabe limpar o banheiro, meu amigo, vamos ver o que vamos fazer. Pode chamar as 21 gerentes de UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Quero esse povo na rua pedindo voto para o Pretinho. Tudo cargo em comissão, Cláudio. Se vira nos 30 aí, pode vir para a campanha, irmão. Tira férias, deixa o Flavius (Augusto Olivetti Albieri, adjunto da pasta) lá, pode vir para campanha andar com a Regina, com o pessoal na rua, preciso de força.”

Em outro áudio, Lauro reforça a cobrança sobre o secretário de Saúde. “Cláudio, negócio é o seguinte. Preciso da força dos comissionados seus dar força para o Pretinho. A gente entende que o pessoal é técnico, mas só estão aqui por causa da p... da política, cara. Nove pessoas só, com 60 negos indicados, 70 negos indicados, mesmo que não more em Diadema (engajados na campanha)? Você vai me desculpar, mas não vou aceitar isso, não.”

Lauro volta a insinuar que pode exonerar os que não embarcarem na campanha governista. “Preciso dessas pessoas ajudando a gente no fim da tarde, preciso que você puxe essa fila, até porque você deveria ser candidato a vereador e não foi. Até para ver o peso da equipe. Preciso dessas pessoas engajadas na campanha do Pretinho e da Regina. Temos 21 gerentes de unidade que, se marcar, não sabem quem é o meu candidato. E essas gerentes todas estão ali porque nós nomeamos. Não foram nomeadas por mérito único delas. O governo autorizou. Quero mais gente, quero todo mundo. A partir da outra semana. Ninguém vai embora para casa às 17h, vai todo mundo para rua pedir votos para o Pretinho e para a Regina.”

A equipe do Diário entrou em contato com a assessoria do chefe do Executivo e aguarda posicionamento.