Giulia Be é atacada por internautas após término de Luan Santana e Jade Magalhães

19/10/2020 | 14:11



Giulia Be está sendo atacada nas redes sociais depois de Jade Magalhães ter confirmado o término do noivado com Luan Santana. A cantora é apontada como pivô da separação do sertanejo com a modelo. Isso porque, nos últimos meses eles tem se aproximado por conta do trabalho. Juntos, os cantores lançaram o videoclipe da música Inesquecível.

Logo após a notícia do rompimento ter vindo a público, Giulia publicou um trecho do clipe, protagonizando momentos românticos com Luan.

Na caixa de comentários da publicação, os internautas não gostaram da atitude da artista, chegando até mesmo a compará-la com Vitão, atual namorado de Luísa Sonza e apontado como pivô do término da loira e Whindersson Nunes.

Nossa que desnecessário fazer esse post, ainda mais nesse momento, falta de respeito com a Jade, disse um internauta

Vitao versão feminina, comentou outro seguidor.

Ela faz o markenting dela, disse um terceiro.

Seria Giulia Be o novo Vião?, escreveu mais um.

Eu diria afrontosa

, escreveu mais um internauta.

Outros, no entanto, apoiaram a cantora e afirmaram que ela nada tem a ver com a vida pessoal de Luan:

É a música nova de trabalho dela e ela não vai divulgar? Ela não tem nada a ver com a vida pessoal de ninguém, ué! Hahah que povo estranho!, escreveu um fã

Shippo!, disse outro, torcendo por Giulia e Luan ficarem juntos.