Ex de Luana Piovani é criticado após comentário em foto da atriz e ela responde hater que a chamou de chata: Mas gostosa demais também

19/10/2020 | 14:11



Luana Piovani publicou uma selfie nesta segunda-feira, dia 19, em seu perfil oficial do Instagram. A apresentadora mostrou que estava pronta para interpretar Michelly, sua nova personagem das telinhas, e recebeu diversos elogios nos comentários do post. Entretanto, Piovani também ganhou um comentário de Ofek Malka, seu ex-namorado, que deixa pequenas mensagens em quase todas as imagens da estrela na rede social.

Todos os olhos em você, escreveu o jogador de basquete.

Com isso, alguns fãs da artista começaram a criticar o israelense.

Ela nunca responde os seus comentários. Pare de implorar por atenção, disparou um internauta.

Só acho que ele é muito menino para ela... Bonzinho, mas menino, opinou uma segunda.

E você, o que acha?

Haters

Já no último domingo, dia 20, Luana compartilhou algumas fotos vestindo um look totalmente branco. Entre diversos elogios, a atriz se deparou com algumas opiniões negativas nos comentários da publicação.

Costumava a admirar, mas depois do vídeo da máscara em Paris... ficou um ar de decepção!, expressou uma seguidora.

Poxa, então me ensina a chupar os trem de máscara, fia, rebateu Piovani, referindo-se à forma que encontrou de andar pelas ruas sem o uso da máscara: tomando sorvete.

Só não entendi esse look!, soltou uma internauta.

Tem que entender nada, não, fia, nem se gasta, respondeu a artista.

Gata... mas deve ser chatinha demais, escreveu um hater.

Mas gostosaaa demaaais também, soltou a apresentadora.

Quem fala o que quer...