Flavia Pavanelli revela que está com úlceras no estômago e avisa sobre possível sumiço das redes: Vou começar um tratamento em breve

19/10/2020 | 14:11



Ao longo da última semana, Flávia Pavanelli deixou os seguidores preocupados ao relatar fortes dores abdominais provocadas pela gastrite - chegando até mesmo a mostrar a barriga inchada por conta das crises que estava sofrendo. No entanto, na manhã desta segunda-feira, dia 19, a influenciadora usou o Stories do Instagram para revelar que havia feito um exame e descoberto a causa de seu mal-estar.

Com uma selfie na qual aparece usando uma blusa de mangas cumpridas cor de rosa, a influenciadora revelou que na manhã desta segunda passou por uma endoscopia na qual foram identificadas três úlceras em seu estômago - que seriam o motivo de suas dores. Além disso, ela também alegou que deve começar um tratamento em breve, e adiantou a possibilidade de se afastar das redes durante sua recuperação.

Confira a mensagem que a musa escreveu no Stories:

Oie! Fiz endoscopia hoje cedo e tô passando só pra dar notícias pra vocês. Estou com três feridas no estômago (úlceras) e provavelmente vou começar um tratamento em breve. Mas de resto está tudo bem e se eu ficar mais sumidinha é porque estou me recuperando, tá?

Esperamos que ela se recupere logo!