Kim Kardashian diz que ganha mais com um post em rede social do que em uma temporada de Keeping Up With The Kardashians

19/10/2020 | 14:11



Kim Kardashian fez uma série de revelações durante uma entrevista ao apresentador David Letterman que vai ao ar na próxima quarta-feira, dia 21, na Netflix. De acordo com a revista Us Magazine, que teve acesso a trechos da conversa, a empresária falou sobre o fim do reality show Keeping Up With The Kardashians, além de detalhar o assalto que viveu em Paris, na França, e revelar informações sobre sua vida pessoal.

Questionada sobre o impacto financeiro que o fim da atração teria em sua vida, Kim foi sincera:

- Não seríamos quem somos hoje sem Keeping Up With The Kardashians e é por isso que continuamos a compartilhar nossas vidas. Mesmo que, de forma realista, possamos postar algo nas redes sociais e ganhar mais do que fazemos em uma temporada inteira, disse ela, que tem mais de 190 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Kim, então, falou sobre o assalto de Paris, que aconteceu em 2016. Ela estava na cidade francesa por conta da Fashion Week e, para ocasião, havia levado todas suas joias. A empresária contou que, antes do acontecimento, havia jantado com alguns amigos e que todos haviam contado o que fariam caso fossem roubados.

- Porque tivemos essa conversa? Foi tão louco, eu disse: Podem pegar tudo, só peguem tudo, nada é importante.

Kim então contou que, mais tarde, já no quarto, por volta das três horas da manhã, ouviu passos. Ela estava em seu quarto de hotel e imaginou que fosse Kourtney Kardashian, que havia saído para uma balada. Quando percebeu que não era a irmã, sentiu pânico imediatamente.

De acordo com o relato, Kim tentou ligar para a emergência, mas não tinha certeza sobre o número francês. Os assaltantes, então, entraram vestidos com máscaras policiais e tomaram seu celular. Kim estava apenas com um roupão e contou que, na hora, pensou que seria estuprada.

- Eu estava tipo: OK, este é o momento em que vou ser estuprada. Como um acordo, isto vai acontecer, apenas prepare-se. [...] E então ele me amarrou com algemas e zíperes e depois com fita adesiva e fita-cola em minha boca e meus olhos.

Kim acrescentou que estava preocupada com a possibilidade de ser morta depois que lhe apontassem uma arma e estava preocupada com a forma como isso afetaria Kourtney.

- Eu continuei pensando em Kourtney, continuei pensando, como se ela fosse voltar para casa e eu estivesse morta na sala e ela ficasse traumatizada para o resto de sua vida, disse ela.

Kim concluiu que ela ficou realmente paranoica com outras pessoas por cerca de um ano após o assalto, explicando que agora ela só dorme com meio dúzia de seguranças quando está fora de casa.

Kim também contou porque não fala sobre O.J. Simpson. Para quem não sabe, o ex-jogador possui uma relação próxima com a família Kardashian porque Robert Kardashian, patriarca da família, era seu amigo, advogado e também representante na defesa quando ele foi acusado pelo assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown.

- Eu apenas respeito seus filhos, então se eu dissesse algo que ferisse os sentimentos de alguém publicamente - a menos que eles venham por mim e eu tenha que me defender ou um membro da família - então eu estou ciente.

De quebra, ela também falou sobre uma ocasião que viveu com Kanye West, marido e pai de seus filhos, quando ele não aprovou uma roupa que ela estava usando.

- Kanye voou porque não gostava de minha roupa, então ele voou [de sua turnê] para me ajudar com o visual. Ele viu uma foto da minha roupa e disse: Estou no próximo voo.

Por fim, ela também relembrou o momento em que viu, há mais de dez anos, Caitlyn Jenner vestida de mulher.

- Quando eu tinha 26 anos de idade, minha mãe estava fora da cidade e eu estava morando com eles [Kris e Caitlyn] e andava na garagem, e Bruce estava vestido totalmente como uma mulher, com peruca, maquiagem, sapatos e roupas. Eu passei por ela, fui no meu quarto, fiz as malas rápido e liguei para Kourtney. Fiquei tipo: Tenho que ir até sua casa. Ela disse: Meu Deus, você pegou Bruce traindo?. E eu disse: Quem me dera, vejo você em breve.

A empresária então, revelou que Caitlyn ligou para ela na época para conversar:

- Então Bruce ligou para meu telefone e disse: Quando você estiver pronta eu adoraria sentar e conversar com você. Mas, enquanto isso, não diga a ninguém. Sua mãe não tem ideia e ela vai me matar. Eu me lembrei quando fiz 30 anos, Caitlyn apareceu. Ela disse: Eu senti estes sentimentos quando criança a partir dos quatro anos, e só recentemente ela estava bem para ser mais como ela mesma.