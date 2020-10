Meghan Markle e príncipe Harry imitam poses de fotos de noivado e casamento após saída da família real britânica

19/10/2020 | 13:10



Meghan Markle e príncipe Harry reproduziram a sua pose favorita em uma nova foto para a revista TIME. O clique, feito pelo fotógrafo Matt Sayles, tem um ar bem casual e se destaca pelos sorrisos estampados nos rostos do Duque e da Duquesa de Sussex. Segundo informações do site norte-americano People, a imagem foi tirada na casa de Meghan e Harry em Montecito, região no condado de Santa Barbara, na Califórnia, Estados Unidos.

A primeira vez que os pombinhos posaram desta forma foi em dezembro de 2017, quando fizeram uma sessão de fotos especial para anunciar o noivado ao público. Meses depois, os pais de Archie Harrison reproduziram o clique em maio de 2018, quando se casaram. Embora existam algumas diferenças entre as fotos, sempre vemos os dois nas mesmas posições - e Harry em um lugar mais alto, envolvendo Meghan em seu corpo.

Na próxima terça-feira, dia 20, o duque e a duquesa participarão de um podcast promovido pela revista TIME. O tema do episódio é Projetando Um Mundo Melhor, onde Meghan e Harry falarão sobre a criação de comunidades online mais seguras e justas. Além disso, o casal terá a participação de convidados especiais, como o co-fundador do Reddit Alexis Ohanian (que é casado com Serena Williams, amiga de Meghan) e os anfitriões de outro podcast, o Teenager Therapy, para celebrar o Dia Mundial da Saúde Mental.