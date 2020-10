Ana Maria Braga chora ao vivo com reprise da participação de sua mãe no Mais Você: - Como é bom ter mãe pra abraçar

19/10/2020 | 13:10



O Mais Você desta segunda-feira, dia 19, fez a semana começar de modo emocionante. Para comemorar os 21 anos de programa, foi reprisado um dos episódios anteriores, no qual a falecida mãe de Ana Maria Braga, Dona Lourdes, aparecia ao lado da filha para preparar uma receita.

No trecho do programa exibido, Dona Lourdes ajuda a filha a picar e preparar uma couve com bacon bem fina para acompanhar um frango à passarinho. Ao final da receita, Ana Maria agradece à mãe pela participação e lhe dá um abraço apertado.

Já na parte ao vivo do programa desta segunda, a apresentadora foi levada às lágrimas com a recordação da mãe, que morreu em 2005. Enxugando os olhos, Ana ainda falou sobre os ensinamento que Dona Lourdes lhe deixou: a sinceridade.

- Como é bom ter mãe pra abraçar né? Então, você viu aí que esse negócio de sinceridade é algo que a gente aprende em casa. Você viu, foi só perguntar que ela falou. Eu sou sincericida.

O programa ainda contou com um bolo de pão de ló, calda de licor frangelico, recheio de maracujá, cobertura de marshmallows e enfeites de orquídea - flor que Ana Maria alega amar - para comemorar seus 21 anos de existência.