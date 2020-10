'Queremos garantir que Maduro não lidere a Venezuela novamente', diz Pompeo

19/10/2020 | 12:27



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou no evento online US-Brazil Connect Summit, organizado pela Câmara de Comércio dos EUA, que os EUA querem garantir que Nicolás Maduro não lidere novamente a Venezuela. Segundo Pompeo, os venezuelanos querem voltar para o seu país, para as suas famílias e os EUA e o Brasil estão determinados a apoiá-los. "O Brasil e EUA querem criar esse ambiente. Os países vizinhos entendem o desastre da Venezuela".

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, que também participa do evento online, disse que o regime de Maduro não é legítimo e que é preciso mostrar que não tem espaço no continente. Segundo ele, o regime de Maduro é uma ameaça à liberdade de toda a região.

O chanceler ainda afirmou que EUA e Brasil querem ajudar a Venezuela a recuperar a democracia e o respeito aos direitos humanos. "Precisamos mostrar que esse tipo de regime não tem espaço. Brasil e EUA estão à frente de um movimento para devolver esperança à Venezuela. Temos que atacar o crime organizado para possibilitar Venezuela voltar à normalidade."

Araújo ainda defendeu que os países que apoiam Maduro precisam entender que apoiam o terrorismo. "Os governos anteriores no Brasil apoiaram a criação deste pesadelo na Venezuela. O Brasil ajudou a criar o problema na Venezuela e precisa ser agora parte da solução."