Faustão chama Luísa Sonza de sonsa ao vivo durante o seu programa

19/10/2020 | 11:10



Eita! No último domingo, dia 18, foi ao ar mais um Domingão do Faustão. E quando foi apresentar o júri de famosos no quadro Dança dos Famosos, Fausto Silva se atrapalhou e acabou chamando Luísa Sonza de Luísa Sonsa. O fato não passou despercebido pelos internautas que logo comentaram sobre o assunto no Twitter.

Após apresentar Bárbara Paz, que iria compor o júri, Faustão começou a descrever Léo Santana e acabou cometendo a gafe ao citar a nova parceria entre o cantor e a ex de Whindersson Nunes:

- Uma das alegrias da Bahia! Tá noivo da Lorena Improta, 19 anos de carreira, sete CDs, cinco DVDs. Sucesso agora com Século 21, cantando com a Luisa Sonsa... Léo Santana tá aqui!

Nas redes sociais, os telespectadores postaram:

Gente.... O Faustão chamando Luísa Sonsa... morta.

Faustão chamou a Luísa de Luísa sonsa.

O Faustão adora falar Luísa Sonsa, né.

Que situação!