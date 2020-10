Premier League não vai punir Pickford por entrada violenta em Van Dijk

19/10/2020 | 10:10



O goleiro Jordan Pickford, do Everton, não será punido pela entrada violenta no zagueiro Virgil Van Dijk, do Liverpool, no empate por 2 a 2, sábado, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês, pois o lance estava paralisado por causa de impedimento.

Van Dijk rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, terá se ser submetido a cirurgia e não deverá mais atuar nesta temporada pela equipe campeã inglesa e europeia.

A Premier League, que organiza a competição nacional, não fará nenhuma análise posterior ao jogo, pois este tipo de verificação só é feita quando não são vistas pelo árbitro de campo ou pelo VAR. Pickford não recebeu cartão vermelho e nem o pênalti foi marcado porque Van Dijk estava em posição de impedimento.

A direção do Liverpool entrou em contato com a Premier League por não concordar com a postura da entidade e criticou o uso correto do VAR, dando como exemplo o gol anulado de Jordan Henderson por causa de um impedimento na construção da jogada.