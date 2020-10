Faturando um milhão e 500 mil reais, Gusttavo Lima evita bebidas durante live e não fala sobre separação de Andressa Suita nos bastidores

19/10/2020 | 10:11



Gusttavo Lima chamou a atenção no último sábado, dia 17, por conta de uma live realizada no YouTube. Muitos internautas perceberam que o cantor estava abatido e, nas redes sociais, relacionaram que o motivo seria a separação dele com Andressa Suita. Agora, segundo o jornal Extra, mais detalhes sobre o show ao vivo foram divulgados - incluindo de bastidores.

A publicação afirma que o cantor faturou cerca de um milhão e 500 mil reais pela live, sendo esta a primeira em que ele não aparece com Andressa e, para a surpresa de muitos, sem ingerir qualquer tipo de bebida, apesar de ter como um dos patrocinadores uma marca de cachaça. Pelo que parece, a ausência de álcool foi solicitada pela própria organização do evento, temerosa do que pudesse acontecer, em meio a tanta sofrência.

Foi revelado também que o cantor chegou cedo ao local da transmissão, uma enorme fazenda de soja, no Mato Grosso, e que passou boa parte do tempo antes de pisar no palco sem conversar muito, mas esbanjando simpatia. O nome de Andressa, por sua vez, não foi mencionado por ninguém.

Depois do show, Gusttavo foi chamado de superprofissional nos bastidores e, assim que foi liberado, negou qualquer festinha ou resenha, seguindo para sua fazenda em Bela Vista de Goiás, onde está morando sozinho.

Vale relembrar que, durante a live, alguns internautas comentaram que Gusttavo parecia triste e abatido. E de fato o cantor não fez as mesmas brincadeiras que costuma fazer em suas apresentações. Alguns observaram, inclusive, que ele estava com os lábios machucados e sugeriram que fosse estresse. Mas, conforme revelado pelo Extra, os ferimentos são resultado da troca recente das lentes de contato dos dentes do sertanejo.

Fotos no Instagram e especulações

Além da live, Gusttavo também chamou a atenção por ter apagado as fotos e vídeos sobre a separação de Andressa nas redes sociais. De acordo com o colunista Leo Dias, o sertanejo retirou as publicações no último domingo, dia 18.

Em seu perfil oficial, o cantor publicou uma nova foto, onde aparece de aliança, o que levantou suspeitas dos internautas sobre uma possível reconciliação do ex-casal.

Já Andressa não é vista no Instagram desde o dia 13 de outubro, quando usou suas redes sociais para falar sobre o término pela primeira vez. O pronunciamento dela ocorreu no Stories, que tem validade de 24 horas. Após isso, os posts são apagados automaticamente.

Procurada pelo ESTRELANDO sobre uma possível reconciliação do casal, até o momento a assessoria do cantor não retornou contato.