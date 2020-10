Jorge Aragão está internado em UTI após ser diagnosticado com coronavírus

19/10/2020 | 10:10



O cantor e compositor Jorge Aragão, de 71 anos de idade, está internado na UTI após ser diagnosticado com Covid-19. No Instagram, a assessoria de imprensa do cantor tranquilizou os fãs, afirmando que ele reage bem ao tratamento e deverá ter alta nos próximos dias.

A assessoria do cantor e compositor Jorge Aragão confirma que ele deu entrada no hospital, no dia 13 de outubro, sendo diagnosticado com pneumonia viral, Covid-19. Ele apresenta um quadro estável, boa resposta ao tratamento clínico e segue consciente, com previsão de alta nos próximos dias. Jorge agradece o carinho de todos e em breve estará apto para cumprir a agenda de shows, diz o comunicado.

Segundo o jornal Extra, o cantor chegou ao hospital com cerca de 50% dos pulmões comprometidos pela doença. Ele estaria internado na UTI do hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Espera-se que ele vá para o quarto nesta segunda-feira, dia 19, e cumpra o período de isolamento social necessário no hospital.