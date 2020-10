19/10/2020 | 09:35



Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 19, acompanhando o dólar em dia de exterior mais positivo, e apesar das preocupações fiscais seguirem como pano de fundo no cenário local. O investidor monitora agora a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e aguarda mais tarde o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento às 11h15.

Às 9h17 desta segunda, o DI para janeiro de 2027 caía para 7,49%, de 7,57%, o para janeiro de 2023 recuava para 4,75%, de 4,82% no ajuste de sexta-feira, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 estava na mínima de 3,34%, de 3,38% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 0,59% no mesmo horário, a R$ 5,6103.