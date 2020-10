Luan Santana e Jade Magalhães terminam noivado após 12 anos de relacionamento

19/10/2020 | 09:10



Luan Santana e Jade Magalhães não estão mais juntos. Segundo o jornal Extra, o casal, que há meses enfrentava a especulação do fim do relacionamento, teria se separado há mais de 15 dias.

Uma fonte revelou à publicação que os dois decidiram acabar o noivado e que não há chance do casamento acontecer:

Já tem pelo menos uns 15 dias que eles decidiram acabar o noivado. Casamento não vai acontecer mais não, diz o informante.

Luan deu indícios de que a relação com Jade não ia bem no dia 10 de outubro, quando desconversou sobre a amada em uma live ao lado de Giulia Be.

Além disso, os fãs notaram que os dois também não aparecem mais usando aliança em fotos publicadas nas redes sociais. No último domingo, dia 18, Luan embarcou para o México, onde dará início a carreira internacional. Jade não apareceu para se despedir. No Instagram, eles não posam juntos há pelo menos seis semanas, embora as publicações românticas antigas ainda são mantidas nas respectivas páginas.

A fonte ainda revelou ao jornal que a convivência durante o período de quarentena por causa da pandemia do coronavírus não foi boa para o casal:

A convivência na quarentena foi ruim para eles. E Jade já não é mais a moça que era apenas a namorada do Luan. Ela amadureceu, criou seu nome e quer coisas diferentes, ser mais independente, explicou.

Procurada, a assessoria de imprensa de Luan e de Jade não retornou o contato para comentar o assunto.