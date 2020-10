Orlando Drummond completa 101 anos de vida

19/10/2020 | 08:47



Orlando Drummond usou as redes sociais neste domingo, 18, para falar sobre os 101 anos de vida que completou. Há dois anos, ele criou uma conta no Instagram, que chegou a ser tirada do ar e depois reaberta. "Hoje completo 101 anos de vida. Agradeço a minha família, meus amigos e a todos que me acompanham pelo carinho recebido durante todo esse tempo. São 101 anos de muito amor e humor. Obrigado por mais um ano!", declarou.

O ator e dublador Orlando Drummond é conhecido por dar voz a personagens como Scooby-Doo e Popeye, além de interpretar o Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo comandada por Chico Anísio.

Integrantes da Nova Escolinha mandaram mensagens ao ator. "Você sempre esteve presente na minha vida. A sua voz sempre esteve presente em mim, e eu tenho um grande carinho por você! Parabéns, e espero daqui a um ano estar gravando um vídeo pelos seus 102", afirmou Bruno Mazzeo, filho de Chico, que interpreta o Professor Raimundo, em depoimento ao site oficial da Escolinha.

Durante todo o período da pandemia do novo coronavírus, Orlando Drummond esteve em quarentena. Em isolamento social, chegou a publicar uma foto ao lado da esposa, Glória, com quem é casado há 69 anos.

"Bom dia família, vai passar. Essa mensagem é para dar um pouquinho de esperança no coração de vocês. Se cuidem e fiquem em casa", comentou o ator e dublador na ocasião.