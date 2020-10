Cavani deve estrear pelo Manchester United, nesta terça-feira, diante do PSG

19/10/2020 | 07:30



O uruguaio Edinson Cavani deverá fazer sua estreie pelo Manchester United, nesta terça-feira, exatamente contra sua ex-equipe, o Paris Saint-Germain, pela primeira rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões.

Contratado há duas semanas, o atacante passou por um período de quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus e participou pela primeira vez, neste domingo, de um treino na equipe inglesa.

Aos 33 anos, Cavani ganhou uma motivação a mais para jogar, após as críticas recebidas por Paul Scholes, ex-jogador e ídolo do United. "No passado, claro, ele foi um grande atacante, não há dúvida. Mas ele tem 33 anos e parecia que estava prestes a se aposentar. Ele não jogou muito pelo PSG na temporada passada."

Sem jogar desde 10 de março, Cavani optou por não renovar seu compromisso com o Paris Saint-Germain e ficou de fora das finais da Liga dos Campeões. O artilheiro era objeto de desejo de muitos clubes pelo mundo, inclusive Grêmio e Atlético-MG.

Por causa do período parado - o atleta faz apenas treinos particulares -, o técnico Oscar Tabárez não o convocou para integrar a seleção uruguaia nos dois primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Artilheiro do Campeonato Francês e do Italiano, Cavani marcou 341 gols nos clubes europeus desde 2007, incluindo 35 na Liga dos Campeões. O atacante conquistou seis campeonatos pelo Paris Saint-Germain e, com 200 gols, é o maior artilheiro de todos os tempos do clube. Internacionalmente, Cavani conquistou a Copa América em 2011 e marcou 50 gols em 116 partidas pelo Uruguai.

O Manchester United está no Grupo H da Liga dos Campeões e vai enfrentar, além do PSG, o alemão RB Leipzig e o turco Istanbul Basaksehir.