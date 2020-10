Média diária de mortes e de casos cai em uma semana

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



19/10/2020 | 07:00



O Grande ABC registrou queda na média diária de mortes por Covid-19. Segundo boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras na semana do dia 4 ao dia 10, foram 56 mortes, média diária de oito óbitos. Já na semana seguinte – de 11 a 17 de outubro – foram 42 vítimas fatais, média de seis mortes pela doença.

Ao analisar os casos confirmados também houve queda, sendo 1.897 positivados, média de 271 registros diários, na semana inicial do mês, contra 1.672 casos na última semana, média acumulada em 237 casos diários.

De acordo com os dados divulgados ontem pelas prefeituras, a região registra, atualmente, 2.671 mortes. São dois novos óbitos em relação aos casos de sábado. No total, os óbitos estão distribuídos com 952 em São Bernardo, 614 em Santo André, 220 em São Caetano e 85 em Ribeirão Pires – Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra atualizaram os boletins apenas na sexta-feira e contabilizaram 457, 318 e 25 mortes pelo novo coronavírus, respectivamente.

A região também soma 69.345 positivados pela doença. São Bernardo registra o maior número de casos, com 29.918, seguida pela cidade de Santo André, com 19.063, e Diadema, com 8.841. Mauá soma 5.777 casos, São Caetano, 3.935, Ribeirão Pires, 1.205, e Rio Grande da Serra, 606.

ESTADO

O Estado de São Paulo registrou 38.020 óbitos e 1.063.602 casos confirmados de Covid-19. Entre o total de casos diagnosticados, 947.608 pessoas estão recuperadas, sendo que 116.487 foram internadas e tiveram alta hospitalar. No Brasil, já são 5.232.541 pessoas infectadas e 153.885 mortas em decorrência do novo coronavírus desde o início da pandemia.