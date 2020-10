Familiares e vítimas da Covid-19 têm direito a benefícios

Arthur Gandini

18/10/2020



A microempresária Cristina Alves Vieira Bauer, 43 anos, ficou viúva em abril por causa da pandemia do Covid-19. Seu marido, Marcos Bauer, 78 anos, morreu após ser infectado pelo coronavírus e ficar internado durante um mês no Hospital das Clínicas, na Capital. O agravamento da doença ocorreu após recusas de atendimento no serviço público de saúde logo no início da crise sanitária.

Cristina também adoeceu e, embora tenha se recuperado, carrega sequelas como o mau funcionamento dos rins. Com dificuldades para se manter financeiramente, buscou auxílio de um advogado para solicitar o benefício da pensão por morte junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Bauer atuava como colecionador e comerciante de selos autônomo, mas efetuava contribuições avulsas para a Previdência Social e já havia atingido o direito à aposentadoria. “Quem foi embora, foi embora. Mas os que ficam têm toda a problemática de continuar vivendo, lidar com as situações e as contas para pagar”, afirma Cristina.

O caso da microempresária é apenas um relacionado aos mais de 5 milhões de infectados e mais de 153 mil mortos pela doença no País. Segundo especialistas, a crise sanitária tem tornado fundamental com que os segurados do INSS e os seus dependentes busquem os direitos garantidos pela Previdência. Entre os principais benefícios às vítimas da Covid-19 estão o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte.

“Aqueles que contraíram a doença, além de passar por problemas de saúde, foram afetados financeiramente pela impossibilidade de realizar a sua atividade profissional. O segurado do INSS tem direito a benefícios que podem auxiliar a atravessar este momento”, afirma João Badari, advogado especialista em Direito Previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.

Badari relata o caso pessoal de seu pai, médico do serviço público, que contraiu a Covid-19 em um de seus plantões aos 70 anos de idade e foi internado em estado grave. A situação também gerou dúvidas entre outros familiares quanto aos direitos que são garantidos.

Trabalhadores afastados por mais de 15 dias devido ao adoecimento contam com o auxílio-doença, que é concedido após a realização de perícia médica pelo INSS. Já a aposentadoria por invalidez é concedida no caso das sequelas da doença incapacitarem o trabalho de forma permanente. O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou em abril que a Covid-19 deve ser considerada uma doença ocupacional, o que facilita o reconhecimento.

Se a incapacidade for comprovada como decorrente do trabalho, o cálculo do valor do benefício corresponde a 100% da média das 80% maiores contribuições efetuadas à Previdência. Em outros casos, o cálculo cai para 60% da média com adicional de 2% para cada ano de contribuição. “Portanto, o valor na maioria dos casos será maior, por isso a importância de comprovar se foi decorrente do trabalho ou não”, destaca Badari.

Para solicitar os benefícios, o segurado deve agendar perícia presencial pelo telefone 135 ou pelo site e aplicativo Meu INSS. O órgão federal ainda tem concedido, de forma emergencial, auxílio no valor de um salário mínimo (R$ 1.045) a trabalhadores em isolamento por conta da infecção. É necessário que seja enviado atestado médico ao órgão que comprove o ocorrido.

No caso de Cristina, se a morte do marido for considerada acidentária, o valor da pensão por morte deve corresponder a 100% da média das maiores contribuições. Caso contrário, o cálculo é feito a partir de um percentual de 50% somado a 10% para cada dependente. O benefício é um direito do cônjuge do segurado falecido; companheiro em união estável; filhos e enteados menores de 21 anos ou inválidos, desde que não tenham se emancipado; pais com dependência econômica; e de irmãos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos. Os cônjuges devem comprovar casamento ou união estável na data em que o segurado faleceu. O pedido também é realizado via telefone ou por meio do canal digital do INSS.

Entretanto, apesar da diversidade de auxílios, a concessão ainda esbarra em dificuldades. “Os principais obstáculos se dão em razão da demora para a análise dos documentos juntados no momento em que é feito o requerimento de seu benefício”, afirma Ruslan Stuchi, sócio do escritório Stuchi Advogados.

Outro problema é a realização das perícias médicas. Os postos do INSS foram fechados no início da pandemia e reabriram no mês passado. Contudo, é necessário efetuar o agendamento das perícias. Badari relata dificuldades em relação às datas oferecidas pelo órgão federal. “Recentemente, fizemos um agendamento e a única data disponível foi 30 de dezembro”.

