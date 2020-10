Oferta de chances se estabiliza no índice acima de 300 vagas

Raphael Rocha

Diário do Grande ABC



18/10/2020 | 23:59



A oferta de vagas no Grande ABC, que desabou nos meses de auge da pandemia de Covid-19, tem se estabilizado nos últimos dois meses com mais de 300 oportunidades à disposição para quem busca se recolocar no mercado de trabalho.

Nesta semana, os centros públicos de cidades da região e a agência de recrutamento Luandre disponibilizam 333 chances.

Desde 14 de setembro, levantamento semanal realizado pelo Diário mostra que há, ao menos, 300 vagas à espera de preenchimento no Grande ABC. Foram 389 naquela semana. Depois, seguiu com 361 (dia 21 de setembro), 421 (28 de setembro e de 5 de outubro) e 449 na semana passada. A última vez em que o índice esteve abaixo das 300 oportunidades foi em 7 de setembro (265).

O cenário confirma tendência, já apresentada pelo Diário, de ao menos reposição dos empregos eliminados nos primeiros meses da quarentena, quando comércios foram fechados como medida sanitária para minimizar a disseminação da Covid-19. No primeiro semestre, o Grande ABC assistiu à eliminação de 32.426 postos com carteira assinada.

A maior concentração de vagas à disposição está na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, com 207 vagas.

São 54 para operador de caixa, 50 para repositor de mercadorias, 22 para operador de empilhadeira, 18 para controlador de entrada e saída, 13 para oficial de serviços na manutenção de edificações. Interessados devem enviar currículo para e-mail <CF51>ctr@saobernardo.sp.gov.br</CF>, indicando a vaga desejada.

Em Ribeirão Pires, são 54 chances, que podem ser consultadas por meio do aplicativo Sine Fácil, habilitado para quem tem celular com sistemas operacionais Android e iOS ou no site <CF51>empregabrasil.mte.gov.br</CF>. São 15 vagas para recepcionista/atendente e 15 de vendedor interno.

Mauá conta com 32 oportunidades, sendo 12 para costureira, dez para auxiliar de cozinha e quatro para cozinheiros. Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) registra 25 vagas. São cinco para vendedor interno, quatro para motorista de caminhão-betoneira e três para manobrista.

A Luandre, recutradora que tem agência em Santo André, possui 15 chances nesta semana. Há vagas para técnico em eletrônica, cujo salário varia de R$ 3.000 a R$ 3.500.