Azulão vence, deixa lanterna e sonha com classificação na Série D

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/10/2020 | 20:15



Dois gols no fim do jogo deixaram o São Caetano respirar na Série D do Campeonato Brasileiro. O atual campeão da Série A-2 do Paulista virou o jogo sobre o Joinville, venceu por 2 a 1, no Estádio Anacleto Campanella, e mantém vivo sonho de conseguir se classificar de fase na competição nacional.



A equipe do Grande ABC deixou a lanterna do Grupo A-8, agora com o Tubarão-SC, chegou aos cinco pontos, com uma partida a menos do que a maioria dos rivais da chave – precisa cumprir o compromisso diante do Novorizontino, também em casa. Um eventual triunfo contra o time do Interior de São Paulo coloca de vez o Azulão na disputa por uma das quatro vagas para a etapa seguinte – hoje, o quarto colocado do grupo é o Marcílio Dias-PR, com dez pontos.



Por causa da reta final da Série A-2 do Paulista, o São Caetano evitava lançar a força máxima no torneio nacional – a prioridade do clube era subir em território paulista e, depois, faturar o título estadual, metas confirmadas. A vitória deste domingo foi a primeira na Série D do Brasileiro.



O confronto no Anacleto Campanella foi de bom nível técnico, com chances de ambos os lados. Mas o gol teimava a não sair. Quando um empate sem gols se desenhava, o placar se movimentou.



Aos 36 minutos do segundo tempo, Diego fez jogada pela direita, cortou para a perna esquerda e abriu o placar para os catarinenses.



Emerson Lima empatou aos 40, aproveitando cruzamento da direita e uma indecisão da zaga adversária. Aos 44, Matheus Santos virou, conferindo após bate-rebate na área.



Os dois times voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 20h, no retorno da Série D do Brasileiro, em Santa Catarina.