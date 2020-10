Moradora de São Bernardo é sequestrada e estuprada pelo ex-namorado

da Redação



18/10/2020 | 19:01



Foi preso em flagrante um homem de 39 anos, que não teve o nome divulgado, por estuprar e manter a ex-namorada, uma jovem, moradora de São Bernardo, de 23 anos, em cárcere privado por cinco dias em Itanhaém, no Litoral de São Paulo. De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, o filho da vítima, de 5 anos, também foi levado para o cativeiro e teria presenciado os estupros.

A vítima viajou ao Litoral no último dia 9 para passar o fim de semana em Mongaguá. Já na cidade, foi surpreendida pelo ex-companheiro, com quem tinha tido um relacionamento por seis meses. Ainda segundo as informações da polícia, o agressor arrastou a vítima para um veículo e a levou, junto ao filho, para uma casa no bairro Chácara São Fernando, em Itanhaém. Lá os dois foram mantidos trancados. Após cinco dias, a jovem conseguiu escapar e avisou a polícia, que, na última sexta-feira, prendeu o ex-namorado e libertou a criança, que permanecia na casa.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a equipe se dirigiu ao endereço para localizá-lo e, durante o percurso, o indivíduo foi avistado transitando pela Avenida das Palmeiras, no bairro Santa Júlia, no município de Itanhaém. Foi realizada sua abordagem e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas dois telefones celulares que ele afirmou pertencer a vítima.

Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, ameaça, sequestro e cárcere privado, violência doméstica e satisfação de lascívia mediante a presença de criança e foi encaminhado à Cadeia Pública.