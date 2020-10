Melo e Demoliner são vice-campeões em torneios na Europa

18/10/2020 | 17:19



Os duplistas brasileiros Marcelo Melo e Marcelo Demoliner foram vice-campeões em torneios pela Europa, neste domingo. Mais experiente e dono de dois títulos de Grand Slam, Melo foi derrotado na final em Colônia, na Alemanha, ao lado do polonês Lukasz Kubot. Demoliner foi batido na decisão do Torneio de São Petersburgo, na Rússia.

Principais favoritos ao título na competição alemã, de nível ATP 250, Melo e Kubot foram superados pelos experientes franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que formavam a dupla cabeça de chave número dois, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h19min de confronto.

"Foi uma boa semana. Hoje não deu, mas quem sabe no próximo. Seguimos para mais um torneio aqui em Colônia", comentou Melo, após disputar a 64ª final de sua carreira. O brasileiro vinha fazendo em Colônia suas melhores apresentações desde a retomada do circuito, em agosto.

Após a derrota, Melo e Kubot vão seguir na cidade alemã para a disputa de mais um torneio de nível ATP 250, fato incomum no circuito, causado pelas mudanças no calendário devido à pandemia. Eles novamente serão os cabeças de chave número 1. A competição terá início na segunda e, na estreia, eles vão enfrentar o israelense Jonathan Erlick e o monegasco Hugo Nys.

Depois, pelo calendário montado pela dupla, a sequência de torneios terá o ATP 500 de Viena, na Áustria, e o Masters 1000 de Paris, na França, com início em 2 de novembro. Brasileiro e polonês buscam uma das oito vagas na chave de duplas do ATP Finals, que vai reunir a elite do tênis mundial entre 15 e 22 de novembro.

Na chave de simples em Colônia, o título ficou com o local Alexander Zverev, que superou na final o canadense Felix Auger-Aliassime por duplo 6/3. O número sete do mundo faturou seu 13º título da carreira, enquanto Aliassime amargou sua sétima final perdida, ainda em busca do primeiro troféu de nível ATP da carreira.

NA RÚSSIA - Marcelo Demoliner também não teve sucesso na busca pelo maior título de sua carreira até agora. No Torneio de São Petersburgo, de nível ATP 500, ele e o holandês Matwe Middelkoop foram derrotados pelo austríaco Jurgen Melzer e pelo francês Edouard Roger-Vasselin por 6/2 e 7/6 (7/4).

O duplista brasileiro buscava seu quarto título de ATP, sendo que dos três anteriores, dois foram conquistados ao lado do parceiro holandês.

Na chave de simples, o local Andrey Rublev levou a melhor sobre o croata Borna Coric pelo placar de 7/6 (7/5) e 6/4, neste domingo. Somente o tenista russo e o sérvio Novak Djokovic conquistaram quatro títulos na tumultuada temporada 2020.

Ainda neste domingo, o sérvio Laslo Djere superou o italiano Marco Cecchinato por 7/6 (7/3) e 7/5 na final do Torneio da Sardenha, na Itália. Djere foi o campeão do Rio Open do ano passado.