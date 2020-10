18/10/2020 | 17:10



Quem é fã de Kylie Jenner definitivamente não tem um dia de paz. A influenciadora compartilhou em suas redes sociais no último sábado, dia 17, uma foto ao lado de seu ex (ou atual), Travis Scott.

A empresária apareceu com um vestidinho totalmente transparente e com o pai de sua filha, Storm, ao fundo dando aquela checada no visual.

O clique gerou muitos comentários, é claro, e muitos deles perguntando se o namoro entre os dois ainda estava em pé. Lembrando que o casal vive em um chove não molha!

Meu sonho é que Kylie e Travis voltem, mas na minha cabeça na verdade nunca terminaram, disse uma seguidora.

Será que é miragem?, questionou outra.