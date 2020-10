18/10/2020 | 15:11



Laura Keller deu à luz faz dois meses a Jorge Emanuel, e está voltando aos poucos com a sua rotina. Anteriormente, a DJ havia comentado um pouco sobre a maternidade e até compartilhado uma foto mostrando a sua boa forma.

E no último sábado, dia 18, a ex- Power Couple Brasil, compartilhou também via redes sociais que retornou as atividades como DJ mostrando alguns clicks de um evento e celebrou:

A mãe está on!

Faz parte voltar aos poucos com as atividades, não é mesmo!?