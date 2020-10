Van Dijk passará por cirurgia no joelho e pode perder temporada no Liverpool

18/10/2020 | 15:05



A dividida entre Van Dijk e o goleiro Jordan Pickford, do Everton, foi mais grave que o imaginado. O Liverpool confirmou neste domingo que o zagueiro holandês será submetido a cirurgião no joelho direito após sofrer lesão nos ligamentos.

Apesar de o Liverpool não estimar um tempo de recuperação, é provável que o defensor holandês perca toda a temporada dada a gravidade da lesão. Cirurgias de ligamentos costumam exigir um período de recuperação de seis e oito meses.

O lance da contusão ocorreu logo nos minutos iniciais do clássico entre Liverpool e Everton, que terminou 2 a 2, no Goodison Park. Pickford aplicou uma tesoura no joelho do zagueiro, que acabou substituído, com muitas dores.

"Van Dijk foi obrigado a ser substituído e uma avaliação mais aprofundada sobre a lesão revelou que uma operação será necessária", revelou o clube em suas redes sociais.

O Liverpool informou que "nenhuma escala de tempo específica" será colocada sobre o retorno do jogador. Mas espera que Van Dijk "atinja a plena forma o mais rápido possível".

O clube não informou se houve ou não rompimento dos ligamentos. A expectativa dos torcedores é de que tenha sido apenas uma contusão, o que diminuiria bem o tempo de reabilitação. Lesões no ligamento, e não rupturas, podem ser tratadas em um período não tão longo.