Bruna Marquezine fala sobre as dificuldades que lida com o próprio temperamento

18/10/2020 | 14:10



Bruna Marquezine participou de uma entrevista ao Sterblitch não tem um talk show: o talk show, e comentou o quanto tem dificuldades para lidar com o seu próprio temperamento.

- Tem uma Bruna muito cruel, ela é apessoa que mais me odeia no mundo. Ela detesta tudo o que eu falo. Eu sou a minha própria hater, sou muito cruel comigo.

Parece que não é tão fácil mesmo porque a atriz comentou que se cobra muito e disse também que um de seus grandes investimentos foi passar a fazer terapia.

- Eu diria para a Bruna do passado para investir em terapia mais cedo. Eu cresci duvidando, tenho até hoje dificuldade de me levar a sério, de acreditar no que eu faço. Sou sempre insegura em relação ao meu trabalho. Então falaria para investir na terapia e não insistir em certas coisas... Tenho muita dificuldade também em aceitar o fim dos ciclos.

Além disso, Bruna Marquezine comentou com o apresentador que já foi contaminada pelo novo coronavírus, mas não sabe como pegou e muito menos teve os sintomas.

- Foi bem estranho na verdade. Quando descobri, pensei que estava no começo, mas o médico me disse que eu estava no final. Não senti nada.

Mas aparentemente a atriz já está conseguindo lidar um pouco melhor com tudo isso.