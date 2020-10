Material aos candidatos

Do Diário do Grande ABC



18/10/2020



A pandemia de Covid-19 trouxe rastro de problemas tão complexos que seria inadmissível não utilizar o período eleitoral, que entra agora em sua fase derradeira, para discutir saídas. É sabido que a crise sanitária decorrente do novo coronavírus se espalha pelos mais variados segmentos.

Todos conhecem alguém que perdeu um conhecido ou um parente para a doença. Todos conhecem alguém que foi demitido e que tenta se reinventar diante da dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Todos conhecem alguém que terá de tirar o filho da escola particular ou suspender o plano de saúde.

Um problema leva ao outro, como peças de dominó. Para o poder público, esse círculo negativo gera perda de arrecadação ao passo em que a despesa precisa aumentar para acolher a nova demanda, em especial nas redes de educação e de saúde.

A eleição municipal costuma ser um ambiente no qual temas mais robustos ficam de lado. Candidatos apostam na destruição de imagem de seus rivais ou em promessas de curto prazo. Mas asfaltar uma rua, por mais importante que seja para um determinado bairro, não vai resolver a complexidade da crise na qual estamos.

Este Diário, por meio da campanha ‘Não Troque Vidas por Votos’, puxa a fila dos que querem debater o futuro do Grande ABC, dos que pensam em saídas sustentáveis, para que a região, uma das mais ricas do País, possa ser protagonista de políticas públicas para resgatar a pujança do Brasil.

O material publicado nas páginas 3 e 4 do caderno de Política traz análise de renomados especialistas, profundos conhecedores das falhas regionais, sobre as adversidades dos sete municípios e também sobre propostas. São cinco os eixos principais que, estruturados, balizarão o crescimento do Grande ABC.

Os 59 candidatos a prefeito nas sete cidades estão mais do que convidados a ler e a implementar as ideias pensadas por professores de duas das mais importantes instituições de ensino da região. Também serão ouvidos a oferecer suas sugestões. A recuperação da região só virá por meio de esforço coletivo.