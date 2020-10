Soteldo marca em despedida e Santos derrota Coritiba fora de casa

17/10/2020 | 21:09



Soteldo se despediu do Santos em grande estilo neste sábado. O venezuelano fez um gol e participou da jogada de outro na vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, no Couto Pereira. Sem Marinho, o atacante foi a aposta de Cuca e não decepcionou. Os paulistas cumpriram a missão de recuperar os pontos perdidos em casa na rodada passada do Brasileirão.

O Santos chegou ao quinto lugar, com 27 pontos, enquanto o Coritiba ocupa o 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento, com 16 pontos.

Reforço no Couto Pereira após três jogos com a seleção venezuelana, Soteldo entrou em campo para o adeus ao Santos. Ele foi negociado com o Al Hilal, da Arábia Saudita, que desembolsará R$ 40 milhões ao Santos.

Mesmo após aceitar a proposta árabe, o atacante fez questão de jogar uma última vez pelo clube. Sabia que podia ajudar a equipe a se recuperar da derrota para o Atlético-GO, por 1 a 0, na rodada passada.

Soteldo participou do primeiro lance polêmico do jogo. Logo aos 4 minutos, ele recebeu e dominou com categoria o lançamento e passou para Felipe Jonatan servir Kaio Jorge. O centroavante se antecipou e fez o gol santista.

O gol chegou a ser analisado pelo VAR, mas foi confirmado, com muita comemoração do baixinho. Soteldo estava numa noite especial e não conseguia esconder. Fez questão de abraçar, entusiasmado, Kaio Jorge.

O Coritiba quase chegou ao empate em cabeçada de Rodrigo Muniz. Defesaça de João Paulo. Os mandantes reclamaram que a bola poderia ter entrado. Não cruzou a linha.

O VAR voltaria a ser decisivo aos 24. Toque de braço de Hugo Moura após chute de Pituca e pênalti anotado. Soteldo pegou a bola. Queria uma despedida positiva. O camisa 10 cobrou com cavadinha: golaço. Na emocionante comemoração, agradeceu aos céus e foi erguido pelos companheiros. Cuca deu socos no ar de felicidade.

Com a vantagem, o Santos recuou. E chamou o Coritiba para o ataque. Giovanni acertou a trave antes do intervalo. Galdezani, no rebote, chuta na rede, por fora.

O segundo tempo quase se iniciou com a "Lei do Ex". Neilton bateu raspando e quase diminuiu. O Santos voltou muito encolhido. Apenas Soteldo parecia querer jogo. Mesmo com o 2 a 0, ele ia para cima dos rivais. Levou um pisão de Nathan Silva, sem querer, e depois sofreu outra falta forte.

Neilton entrou no jogo para dar trabalho ao Santos. Ele deu passe para Giovanni Augusto acertar o ângulo de João Paulo. Aos 28 minutos, o Coritiba estava de volta ao jogo.

Assim como no meio de semana, Cuca fez muitas mudanças. Logo três de uma vez, para fazer seu time voltar a jogar bola. Não queria ser castigado. Ainda trocou um atacante para a entrada de um zagueiro. O Santos segurou a vitória, para alegria de Soteldo, substituído aos 48 minutos do segundo tempo com a certeza do dever cumprido.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 x 2 SANTOS

CORITIBA - Wilson; Natanael (Matheus Galdezani), Henrique Vermudt, Nathan Silva e William Matheus; Matheus Sales (Matheus Bueno), Hugo Moura (Ricardo Oliveira), Yan Sasse (Neilton) e Giovanni Augusto; Robson e Rodrigo Muniz (Nathan). Técnico: Jorginho.

SANTOS - João Paulo; Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson (Sandry) e Jean Mota (Lucas Lourenço); Soteldo (Wagner Leonardo), Lucas Braga (Arthur Gomes) e Kaio Jorge (Luiz Felipe). Técnico: Cuca.

GOLS - Kaio Jorge, aos 4, e Soteldo (pênalti), aos 26 minutos do primeiro tempo. Giovanni Augusto, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Oliveira, Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Sales e William Matheus (Coritiba); e Kaio Jorge e Jobson (Santos).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).