Dia D tem movimento abaixo do esperado na região

18/10/2020 | 07:00



O dia D da multivacinação – realizado ontem em todos os Estados do País – no Grande ABC, mobilizou pelo menos 14.572 vacinas em crianças e adolescentes até 15 anos, segundo dados prévios de quatro das sete cidades – Santo André, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires. Apesar do balanço inicial, o movimento das unidades, tanto na região quanto na Capital, foi abaixo do esperado.

O serviço foi oferecido nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família), onde os usuários puderam ainda atualizar a caderneta de vacinação, com doses de vacina em gotas ou injetáveis. Em Santo André, por exemplo, a coordenadora da Policlínica Parque Novo Oratório, avaliou que, por conta da pandemia, muitas cadernetas de crianças apresentaram atraso nas imunizações. “Apesar do movimento não ter impressionado com altas demandas, o bairro que estamos é predominante de idosos, e mesmo assim, pais e responsáveis compareceram a unidade com os filhos para aplicações”, observa.

O técnico de informática, Gilvan da Silva Cortonese, 43 anos, levou as duas filhas Giovanna, 13, e Ana Gabriela, 4. Segundo ele, é necessária a imunização mesmo diante da Covid-19. “Não podemos somente nos prevenir da Covid. É importante também olhar para outras doenças e, assim, não termos problemas mais para frente”, comenta.

ESTADO

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, desde o dia 2 de outubro até às 12h de ontem, 268 mil crianças foram vacinadas. O número corresponde a 12,1% de cobertura do público almejado de 2,1 milhões de crianças.