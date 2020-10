Maioria dos jovens brasileiros prefere mescla de ações on-line e presenciais

Da redação



17/10/2020 | 20:11



A Eureca, consultoria que conecta e desenvolve jovens para o mercado de trabalho, realizou a sétima edição da pesquisa The Truth. Desta vez, o objetivo foi investigar como os jovens se sentem a respeito do desenvolvimento profissional e como as empresas e instituições de ensino colaboram para esse crescimento.



Dos mais de 1.100 pesquisados, 600 estão em busca de oportunidade no mercado de trabalho; 83,79% preferem ações de desenvolvimento mistas, combinando on-line e presencial. Desses, 50% preferem que as ações sejam mistas, porém, com predominância de atividades presenciais. Ainda, 19,4% optam por ações on-line e presenciais em igual medida e 13,96% preferem mais ações on-line. Catorze por cento preferem apenas ações presenciais, e 2%, apenas ações on-line.



O levantamento é baseado em jovens com média de idade de 24 anos e de todas as regiões do Brasil. As respostas foram coletadas durante o mês de julho e as análises dos dados, consolidadas em setembro.