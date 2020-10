CCXP Worlds confirma novas presenças

Da Redação



17/10/2020 | 23:59



Com evento marcado para os dias 4, 5 e 6 de dezembro, em formato virtual, a CCXP Worlds segue anunciando os quadrinistas convidados para o Artists Valley, que promete se tornar um dos mundos mais queridinhos desta edição. Os novos artistas confirmados são Chip Kidd, Kelly Sue Deconick e Matt Fraction, que participam pela primeira vez do festival e estarão em painéis e entrevistas a serem ainda divulgados.



Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabelecendo mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Neste ano a edição especial da CCXP Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual, e vai alcançar os lares de fãs do mundo inteiro.



Os valores deste ano vão desde a gratuidade (free experience, com cadastro) até plano de R$ 450 (que inclui produtos oficiais, como pôster, moletom, camiseta, boné, copo, balde de pipoca, e pré-venda dos convites para 2021). Todas as informações estão em www.ccxp.com.br.