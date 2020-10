Mauá Geek Festival é gratuito e on-line

Da Redação



17/10/2020 | 23:59



Devido à pandemia do novo coronavírus, o Mauá Geek Festival será realizado no formato on-line, com artist alley, games, concurso cosplay, feira de quadrinhos, palestras, workshops, maid café e RPG. Com patrocínio da Secretaria de Cultura de Mauá, a programação faz parte das ‘Quartas Culturais’. “Serão dois dias de lives, promoções e muito divertimento para os públicos nerd e geek do Brasil, Portugal e demais países de língua portuguesa e esperamos que todos se divirtam com esse evento pioneiro”, afirma Eddy Khaos, que é um dos organizadores.



O evento pop acontece dias 24 e 25, próximo fim de semana, a partir das 11h. O acesso é gratuito. Todas as informações e a programação completa estão disponíveis na página www.facebook.com/mauageekfestival. Quem quiser participar com lives para divulgar seu trabalho, como artista divulgando seu material, por exemplo, entre em contato com os organizadores pelo e-mail mauageekfestival@outlook.com. “O evento é multiplataforma e o público ficará feliz com o que estamos desenvolvendo”, conta Alex Ferreira, também organizador do evento.