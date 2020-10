Todos de olho na premiação da música

Da Redação



Nomes como Sam Smith, Maluma, Doja Cat, Yungblud e Zara Larsson estão confirmados para o MTV EMA (Europe Music Awards) 2020. Com duas horas de duração, a premiação vai ao ar na MTV, em 180 países e territórios, no dia 8 de novembro, domingo, ao vivo. Outras atrações ainda serão anunciadas, assim como o nome do apresentador ou apresentadora desta edição.



O multipremiado Sam Smith irá se apresentar no evento após o anúncio de seu novo álbum, Love Goes, que será lançado dia 30 de outubro. Smith também concorre na categoria melhor colaboração.



O artista latino Maluma subirá ao palco do MTV EMA pela primeira vez após o lançamento de seu novo álbum, Papi Juancho. Maluma foi indicado em três prêmios neste ano, incluindo melhor artista latino, melhor apresentação ao vivo, além da categoria local melhor artista da América Central.



A rapper e cantora de vendas multiplatina Doja Cat, indicada em melhor artista push e artista revelação, fará sua estreia no MTV EMA após um grande ano de lançamentos de singles – como Say So, Boss Bitch e Like That.



Já a cantora internacional, compositora e fenômeno pop versátil Zara Larsson possui um catálogo com bilhões de streams e está de volta ao palco do EMA.



O cantor, compositor e multi-instrumentista britânico Yungblud se apresentará após anunciar seu segundo álbum, Weird! Ele também está indicado nas categorias melhor artista <CF51>push</CF> e artista revelação. Filmada em vários locais ao redor do mundo, a celebração da música global deste ano será diferente de qualquer outra. As votações estão abertas no site mtvema.com até 2 de novembro.



Lady Gaga lidera a lista de indicados com incríveis sete recomendações. Logo atrás dela estão Justin Bieber e o grupo k-pop BTS, com cinco cada.



Neste ano as novidades são as novas categorias: melhor artista latino, melhor vídeo por uma causa e melhor live.



Na lista de melhor artista do ano concorrem ao prêmio Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Lady Gaga, Miley Cyrus, The Weeknd. Na lista brasileira a disputa fica por conta de Anitta, Djonga, Emicida, Ludmilla e Pabllo Vittar. Já os concorrente de música do ano são BTS (Dynamite), DaBaby (Rockstar ft Roddy Ricch; Dua Lipa (Don’t Start Now), Lady Gaga e Ariana Grande (Rain On Me</CF>), Roddy Ricch (The Box) e The Weeknd (Blinding Lights).