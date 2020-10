Roubo de veículos é mais comum em vias com acesso a rodovias

Flavia Kurotori

Diário do Grande ABC



17/10/2020 | 23:59



Avenida dos Estados (Santo André), Estrada dos Alvarenga (São Bernardo), Rua Nazaret (São Caetano), Avenida Conceição (Diadema), Rua Rosa Kasinski (Mauá), Rua Humberto de Campos (Ribeirão Pires) e Rua Aurora Boreal (Rio Grande da Serra). O que todas têm em comum? São vias com a maior incidência de roubo (quando a vítima está presente) de veículos no Grande ABC. Entre as características que as tornam atrativas aos criminosos estão a grande movimentação, a ligação a outras cidades e a proximidade ao SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) ou ao Rodoanel Mário Covas, facilitando a fuga.



O levantamento é da Ituran Brasil, com base em dados próprios e da SSP (Secretaria da Segurança Pública), e foi cedido com exclusividade ao Diário. Entre janeiro e setembro, ao menos 2.660 automóveis foram roubados na região, sendo que os carros mais visados são o Gol (Volkswagen), Uno (Fiat), Fox (Volkswagen), Onix (GM) e Palio (Fiat).



O estudo indica que São Bernardo, Diadema, Ribeirão e Rio Grande são as cidades onde a chance do veículo ser roubado é maior. “Podemos atribuir a maior concentração por essas cidades estarem muito próximas à estradas de rodagem, como o SAI e todo o Rodoanel, facilitando a evasão dos bandidos por regiões com menor concentração de engarrafamentos”, explica Rodrigo Boutti, gerente de operações e recuperação vei</CS>cular da Ituran Brasil.



O especialista comenta que quando o criminoso rouba o carro nem sempre o interesse é o veículo em si. “Pode estar ligado a outros fatores como fuga, prática de outros crimes e até mesmo o roubo dos pertences das vítimas”, explica.



Em relação ao furto de veículos (sem a presença da vítima), que totaliza 4.038 ocorrências neste ano, de acordo com a SSP, as vias mais perigosas das sete cidades são a Rua dos Eucalíptos (Santo André), a Rua Paquetá (São Bernardo), a Rua Tibagi (São Caetano), a Avenida Afonso Monteiro da Cruz (Diadema), a Rua Valdemar Celestuno da Silva (Mauá), a Rua Padre Marcos Simoni (Ribeirão Pires) e a Rua Prefeito Cido Franco (Rio Grande da Serra).



Ao contrário dos logradouros com alto índice de roubos, os furtos normalmente ocorrem em locais com menor movimento. “Os furtos costumam acontecer quando as pessoas deixam os carros estacionados por um longo período, como no entorno de universidades, onde alunos deixam os veículos ali por duas, três, quatro horas e, às vezes, até o dia todo. Quase sempre o veículo fica todo este tempo sem vigilância”, assinala David Barbosa de Siena, professor de direito penal na USCS (Universidade Municipal de São Caetano).



Segundo Boutti, os criminosos optam pelo furto porque a modalidade é de difícil comprovação, já que, ao ser flagrado, o indivíduo pode afirmar que recebeu o veículo de alguém e está levando-o a determinado lugar. Neste caso, o crime seria de receptação, com pena de um a quatro anos de detenção, enquanto o roubo pode deixar o indivíduo preso de quatro a dez anos.



Os especialistas afirmam que os veículos furtados têm como principal destino os desmanches ilegais. Por este motivo, Boutti destaca que Santo André, São Caetano e Mauá são as cidades mais críticas do Grande ABC para este tipo de delito, em razão do comércio de peças usadas em desmanches que aparentemente trabalham na legalidade e à proximidade com a Zona Leste da Capital, região com maior incidência de furto de carros.



Considerando as duas modalidade de subtração de automóveis, Santo André concentra 36% dos crimes, seguida por São Bernardo (25%), Diadema (17%), Mauá (16%), São Caetano (4%) e Ribeirão Pires (2%). Rio Grande da Serra representa menos de 0,5%.

Combate a desmanches ilegais é essencial

Considerando que um dos motivos para a subtração, principalmente o furto, de veículos é abastecer desmanches ilegais, o combate a este tipo de comércio é essencial para diminuir a incidência da prática.

“Sabemos que estes crimes só ocorrem graças a esta economia criminal. De nada adianta combater (os roubos e os furtos) se não acabar com a receptação”, salienta David Barbosa de Siena, professor de direito penal na USCS (Universidade Municipal de São Caetano).



Rodrigo Boutti, gerente de operações e recuperação veicular da Ituran Brasil, lembra que os modelos mais procurados pelos bandidos são populares e de fabricação nacional, tais como Gol (Volkswagen), Uno (Fiat), Fox (Volkswagen), Onix (GM) e Palio (Fiat). “Não alimente o crime comprando peças usadas em locais que não sejam certificados pelo Detran”, orienta.



Na avaliação de Siena, outro aspecto essencial é o investimento em tecnologia. “O mais inteligente é apostar no rastreamento destes carros assim que são roubados ou furtados. O Detecta (programa de monitoramento do governo do Estado, presente, atualmente, em cinco das sete cidades) é ferramenta importante porque as prefeituras passam a contar com cercas eletrônicas, então, quando o veículo roubado passa por alguma das câmeras, o sistema avisa às secretarias de segurança.”



Questionada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) garantiu que investe na formação dos policiais e em tecnologia para combater à criminalidade, além das polícias realizarem operações periódicas, conforme índices criminais para combater o roubo e o furto de veículos. A nota assinala que a Polícia Civil investiga todos os crimes em questão e também trabalha no combate ao comércio ilegal de peças.