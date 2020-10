Festa virtual da Frozen reúne jogos e aulas para toda família

Da Redação



17/10/2020 | 23:59



Os fãs da franquia Frozen não podem perder programação da Disney Brasil. Além de curtir as playlists em português, no YouTube, que incluem videoclipes, curtas e especiais estrelados por Anna, Elsa, Olaf e todos os seus personagens favoritos, hoje, às 14h, no disney.com.br/shop/frozen, a criançada poderá curtir festa digital organizada pelos apresentadores do Disney Channel Bruno e Justina.



A dupla apresentará atividades exclusivas para brincar em família, como jogos de adivinhação e aulas de origami.



Nas redes sociais, até o fim do mês, haverá conteúdo surpresa para os fãs nas contas oficiais da Frozen e Disney Princesa na América Latina e no Brasil.



Participe você também com as hashtags #Frozen e #FrozenFanFest.