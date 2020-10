Hildebrando Pafundi entrevista Noite Ilustrada

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/10/2020 | 23:59



Assinar uma reportagem não era fácil. Precisava ser muito boa. E há 50 anos, pouco mais, pouco menos, Hildebrando Pafundi assinou várias matérias aqui no Diário. Entre tantas, uma deliciosa entrevista com o cantor Noite Ilustrada, de um sucesso cantado até hoje: Levanta, Sacode a Poeira, Dá Volta por Cima, que leva a assinatura do compositor e cientista Paulo Vanzolini.



E Noite Ilustrada veio a Santo André. O Henry’s Bar, no começo da Avenida Industrial, onde está hoje o terminal de ônibus e trólebus, era o point predileto da moçada. E foi ali, pouco antes de uma das três apresentações feitas em setembro de 1970, que Mário de Souza Marques, o Noite Ilustrada, conversou com Hildebrando Pafundi.



Um papo (não furado)

Noite Ilustrada estava lançando um LP maravilhoso, em parceria com Isaura Garcia, outro nome importante da MPB, numa produção pela Gravadora Continental assinada por Hermínio Bello de Carvalho. Título do disco: Papo Furado.

Noite Ilustrada contou a Hildebrando Pafundi:



Eu e Isaura cantamos algumas músicas antigas e outras inéditas, inclusive Meu Choro Prá Você, de Gilberto Gil. Essa música pouca gente conhece, pois se encontrava no arquivo particular do Hermínio Bello.

Eu gosto muito de gravar músicas antigas, revivendo uma mensagem que a juventude de hoje ignora.

Houve uma época em que eu me sentia um estrangeiro em meu próprio País. Bastava ligar o rádio, a televisão ou ir a qualquer casa noturna, pra gente ouvir músicas americanas, inglesas ou italianas. Músicas brasileiras só eram executadas nos programas sertanejos ou em algumas casas noturnas onde se reuniam boêmios saudosistas.

Graças a Deus essa situação começa a mudar. Temos compositores tradicionais mesclados com novos valores: Paulinho da Viola e Jorge Costa, Candeia e Milton Nascimento, Chico Buarque e Cartola, Nelson Cavaquinho e os irmãos Vale.

Prefiro o Gil simples que conheci no início da sua carreira. O que ele faz hoje eu não consigo entender.



UMA REVISTA

Seguia Noite Ilustrada abrindo o coração ao atento repórter Hildebrando Pafundi.



1 – Os primeiros programas de calouros no Rio de Janeiro, comandados por Ari Barroso, a partir de 1952. Noite Ilustrada foi gongado uma vez, por mera distração:

– Antes de cantar eu mascava chiclete pra limpar a garganta. Na hora de me apresentar, continuei mascando, desafinei e fui gongado.



2 – A origem do nome artístico, nascido de uma distração do humorista Zé Trindade, que esqueceu o nome Mário de Souza Marques numa apresentação da sua companhia de espetáculos e lembrou que o cantor vivia lendo a revista <CF160>Noite Ilustrada</CF>:

– E com vocês, o famoso... Noite Ilustrada.



3 – O primeiro disco gravado, pelo selo Mocambo, em 1959. Um compacto simples: de um lado Castiguei, no lado 2, Boboca.

E vieram os sucessos: Volta por Cima, Dedo de Luva, de Humberto Carvalho e Antonio Teixeira; Toalha de Mesa, de Dora Lopes e Wilson Chumbo.

Histórias maravilhosas que Hildebrando Pafundi registrou e que Memória, toda feliz, reproduz a você, querido leitor.



MEIO SÉCULO DEPOIS...

Hildebrando Pafundi. Está na ativa, simples e brilhante como sempre. Ligadíssimo ao movimento cultural do Grande ABC. Escritor. Integrante da Academia de Letras da Grande São Paulo.

Noite Ilustrada. Natural de Pirapetinga (Minas Gerais). Partiu em 2003, aos 75 anos, quando morava em Atibaia.

Isaura (Isaurinha) Garcia. Paulistana. Cantora das mais afinadas, grande nome da MPB no século XX. Faleceu em São Paulo, em 1993, aos 70 anos.

Hermínio Bello de Carvalho. Compositor, poeta e produtor musical. Vive no Rio de Janeiro, aos 85 anos. Ativista cultural na linha de valorização da nacionalidade de Mário de Andrade e Heitor Villa-Lobos.

Diário há meio século...

Domingo, 18 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1362

Saúde – Hospital Brasil, de Santo André, instala o serviço de prevenção do câncer ginecológico. Os médicos Evandro Borges Pimenta e Cícero Geraldo Carneiro são os responsáveis pelo serviço.

Em 19 de outubro de...

1920 – o Royal Theatre, em São Paulo, apresentava em primeira exibição um filme com as homenagens prestadas ao rei Alberto e à rainha Elisabeth, os nobres belgas em visita ao Brasil.

Hoje

Dia do Guarda Noturno

Dia do Profissional da Informática



Santos do dia

Isaac Jogues

Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Foi Dom Pedro I quem solicitou ao papa que proclamasse São Pedro de Alcântara padroeiro do Brasil. E, assim foi feito, em 1826, pelo papa Leão XII.

PAULO DA CRUZ. Italiano. Viveu entre os séculos XVII e XVIII. Fundou a Congregação Clérigos Descalços da Santa Cruz e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo – Padres Passionistas

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 19 de outubro:

Igaraçu do Tietê, elevado a município em 1954, quando se separa de Barra Bonita

Dolcinópolis, elevado a município em 1959, quando se separa de Jales.