Bruno Gagliasso agradece equipe e amigos que estão ajudando na construção de um rancho no interior

17/10/2020 | 18:10



Bruno Gagliasso usou as suas redes sociais neste sábado, dia 17, para mostrar aos seus seguidores o processo de evolução da obra do rancho da montanha em que está envolvido.

A ideia do projeto é um espaço de preservação natural no interior e ele contou um pouquinho da ideia na legenda de sua publicação no Instagram.

Essa semana foi dedicada ao rancho da montanha. Já contei para vocês sobre a ideia desse espaço de preservação e cuidado com a vida que estamos construindo no interior. Cada visita ao terreno é uma nova alegria. Ver esse santuário ganhando forma, imaginar todas as espécies que vão poder viver livremente e em segurança, ver tanto amor e trabalho dando resultado me enche de felicidade. Muito trabalho por sinal.

O ator não está conduzindo o projeto sozinho e conta com a ajuda de profissionais, além de seu sogro, pai de Giovanna Ewbank. Gagliasso ainda continuou na publicação agradecendo à equipe e aos amigos que estão dando duro no projeto.

Juntos estamos construindo algo grande! Orgulho de tudo que estamos fazendo. Vocês são incríveis! Obrigado.