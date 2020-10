Barcelona joga mal contra o Getafe e sofre a 1ª derrota no Espanhol

17/10/2020 | 18:01



Ainda tentando se encontrar nesta temporada, o Barcelona sofreu sua primeira derrota na atual edição do Campeonato Espanhol. Fora de casa, o time de Lionel Messi foi batido pelo Getafe por 1 a 0, neste sábado, pela sexta rodada. Com jogos atrasados, o Barça disputou sua quarta partida na competição.

Com a derrota, os catalães perderam a chance de se manter entre os primeiros colocados. Somam sete pontos, três atrás do Real Madrid, Cádiz, Granada e do próprio Getafe, todos com dez pontos.

Nas partidas anteriores, o Barça obteve duas vitórias e um empate, embora sem convencer. Contratado no início da temporada, o treinador Ronald Koeman ainda tenta implementar seu estilo de jogo ao time.

O time catalão terá ótima oportunidade de reagir no Espanhol já no próximo sábado. O Barça fará o clássico com o Real Madrid, no Camp Nou. Curiosamente, o time da capital também perdeu neste sábado, para o Cádiz.

De uniforme cor de rosa, o Barça esteve aquém do esperado ao longo dos 90 minutos, embora tenha sido claramente superior no primeiro tempo. Foram duas boas chances criadas. A primeira foi aos 19 minutos, quando Lionel Messi acertou a trave direita do goleiro David Soria.

Dez minutos depois, o francês Antoine Griezmann desperdiçou chance ainda mais clara de gol. Cara a cara com Soria dentro da área, ele mandou por cima do travessão. Do outro lado, o Getafe teve desempenho cauteloso nos primeiros 45 minutos de jogo. Só passou a arriscar na etapa final.

E não teve motivos para lamentar. Em uma de suas primeiras investidas na etapa, Djené sofreu falta de De Jong dentro da área. Aos 10, Mata bateu no canto direito e anotou o único gol da partida.

Preocupado, o técnico Ronald Koeman resolveu fazer mudanças na equipe. Entraram Philippe Coutinho, Ansu Fati e Martin Braithwaite. Fati melhorou a movimentação do setor ofensivo e deu trabalho para a zaga do Getafe. Mas estava sozinho em suas investidas. Messi, no segundo tempo, teve atuação apagada.

O Barça tenta impor pressão, mas sem efetividade. E, ao mesmo tempo, sofria com os contra-ataques. Em um deles, aos 38 minutos, Cucho acertou o travessão e perdeu a chance de sacramentar a vitória, que acabou sendo conquistada mesmo sem este gol.