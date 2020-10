Cabos eleitorais de Ailton se aglomeram na Oliveira Lima

Da Redação

Diário do Grande ABC



17/10/2020



Tradicional via comercial de Santo André, o calçadão da Coronel Oliveira Lima ficou repleto de pessoas com bandeiras e distribuindo panfletos para candidatos a vereadores da cidade e também ao ao prefeiturável do PSB de Santo André, o ex-vereador Ailton Lima. Os protocolos sanitários para conter o avanço da Covid-19 foram flagrantemente descumpridos pelos cabos eleitorais da campanha do socialista.

Além de gente com máscara sem seu correto – alguns estavam com o item de segurança no queixo – e sem respeito ao distanciamento físico, a campanha se concentrou em frente ao pit stop da saúde, tenda montada pela Prefeitura de Santo André para atendimento de pacientes com suspeita de estarem com o novo coronavírus e para aferição de temperatura a quem queira acessar a via comercial.

Ao Diário, a assessoria de Ailton informou que realizou “a famosa descida da Oliveira Lima, evento tradicional em campanhas eleitorais, que apresenta os candidatos para a cidade”. “O evento aconteceu seguindo exemplarmente todos os protocolos adotados pela administração municipal de Santo André e cada participante passou pelo pit stop instalado para aferição de temperatura e recebimento de álcool em gel para higiene das mãos. Na sequência, foram liberados pelos funcionários da Prefeitura para fazerem a tradicional descida, onde, inclusive, foi respeitada a mão de descida e o ordenamento estabelecido pela Administração. Durante a descida o candidato a prefeito Ailton Lima cumprimentou alguns comerciantes e atendeu a populares que pediam para tirar foto com o candidato.”

Foi possível ver cabos eleitorais dos candidatos a vereador Manoel Gouveia (Republicanos), Floriza Fernandes (Republicanos) e Pastor Marcos Oliveira (Republicanos).