EC São Bernardo vence o Batatais se aproxima da semi da A-3

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/10/2020 | 17:32



O EC São Bernardo deu passo gigantesco em busca de uma vaga nas semifinais da Série A-3 do Campeonato Paulista. O Cachorrão confirmou a boa fase, venceu o Batatais por 3 a 0, fora de casa, e pode perder até por dois gols de diferença no próximo confronto, no próximo sábado (24), em casa, para manter vivo o sonho de subir à Série A-2.

A estrela da partida, realizada no Estádio Francisco Dalmaso, em Sertãozinho, foi o atacante Victor Sapo, um dos artilheiros da competição. Ele marcou duas vezes e deu assistência para Felipe. O Batatais não pôde mandar a partida em seus domínios porque o Estádio Doutor Oswaldo Scatena está interdidato pela Federação Paulista de Futebol.

O Cachorrão não disputa a segunda divisão paulista desde 1989. Para subir, precisa ao menos chegar à final. Na fase de grupos, foi o segundo colocado na tabela geral, com 30 pontos, cinco a menos que o Noroeste – o time do Interior joga neste domingo, às 15h, contra o Nacional, na Capital.

A equipe do Grande ABC foi dominante em todo o primeiro tempo, fazendo valer a diferença na classificação da primeira fase – o Batatais foi o sétimo colocado, com 22 pontos – e também a boa sequência, já que chegou à nona partida consecutiva sem perder.

Aos três minutos, Victor Sapo já tinha aberto o placar. Aproveitou cruzamento do zagueiro Alexandre, pela esquerda, se antecipou à zaga e desviou do goleiro Felipe Gama. Aos 14, voltou a ser protagonista. Dentro da área, recebeu lançamento, desviou de peito para o meia Felipe, que ficou na cara do gol e não desperdiçou.

O Batatais tentou sair para o ataque, mas parou na boa marcação do time da região. Tanto que o goleiro Mauricio pouco foi incomodado.

Na segunda etapa, o EC São Bernardo matou o jogo. Aos seis minutos, Victor Sapo aproveitou bate-rebate dentro da área. Com categoria, tirou do zagueiro e só tirou do goleiro. A bola ainda pegou na trave antes de estufar a rede.