David Pinheiro, dono do bordão Sambarilove, revela que enfrentou doença grave ao Domingo Espetacular

17/10/2020 | 17:10



David Pinheiro é um humorista que ficou conhecido pelo bordão Sambarilove, do personagem Armando Volta, durante as exibições de quadros do programa A Escolinha do Professor Raimundo. Muitos anos se passaram e hoje em dia o artista está com 70 anos de idade e comemorando os 50 anos de carreira.

Mas não é só isso, o Domingo Espetacular teve acesso a casa onde o artista vive atualmente e durante um bate-papo, ele até comentou sobre a fase difícil que enfrentou enquanto estava gravemente doente.

- Eu contrai Hepatite C e eu ia controlando através de médicos, ia cuidando, mas bebia muita cerveja. E isso não estava legal. Eu tive uma gastroenterite aguda, muito violenta, fiquei internado, e chegaram a dizer que eu tinha morrido. Mas passou!

O humorista relembrou também a importância que Chico Anysio teve em sua vida.

- A importância dele foi capital na minha vida. Esse cara descortinou para mim aspecto de vida que eu como ator não conhecia.

Nada como a gente ser grato pelas oportunidades que nos dão, não é mesmo!? A matéria na íntegra será televisionada no Domingo Espetacular que vai ao ar no próximo domingo, dia 18, às 19 horas e 45 minutos pelas Rede Record.