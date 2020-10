O cantor ainda comentou que usava as drogas para mascaras os seus sentimentos

17/10/2020 | 16:10



AJ Mc Lean que ficou conhecido por integrar os Backstreet Boys, simplesmente abriu o seu coração em uma entrevista feita pela People e contou sobre a sua luta contra as drogas que se deu inicio em 2000.

Durante o bate-papo, o cantor ainda revelou que infelizmente o seu vício começou justamente no set de gravações de um dos clipes da boyband.

- Eu fui apresentando pra cocaína literalmente na noite em que estávamos gravando o clipe de The Call. Foi a primeira vez que eu experimentei porque era uma gravação tarde da noite. Eu estava com um amigo da época - que claramente não é mais meu amigo - e ele me ofereceu. Eu neguei. Mas eventualmente cedi e usei.

E não foi só isso, AJ McLean seguiu o seu relato afirmando ter dado uma surtada e contado para todos os seus colegas e funcionários por estar muito assustado com a situação, mas que em seguida acabou desenvolvendo o vício em segredo.

- Quando eu apareci no set e sentei na cadeira de maquiagem eu contei pra todo mundo. Eu estava tipo: eu estou surtando, eu usei isso, usei aquilo. E eles ficaram, tipo: você precisa parar, não conte pro mundo que você está drogado nesse momento. De alguma forma eu mantive isso em segredo de todo mundo por pelos 18 meses até que os meninos perceberam, minha família percebeu, meus amigos de verdade perceberam. Eu realmente consegui manter embaixo do tapete.

O astro depois de tudo isso caiu na real e reconheceu que usou as drogas como uma forma de tentar mascarar seus sentimentos na época.

- Eu ia para a cama quando o sol estava nascendo e acordava quando já estava escuro. É como dizem, é a definição de insanidade, repetir os mesmos erros várias e várias vezes esperando resultados diferentes. Foi o que eu fiz por dois anos. Eu achi que drogas e álcool fariam os sentimentos de insegurança ir embora, mas não é assim que funciona.

Que história tensa, né!?